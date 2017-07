Um homem ter-se-á despistado, numa estrada em South Yorkshire, no Reino Unido, acabando por ficar com o carro - um Ferrari 430 Scuderia- completamente destruído.

O incidente aconteceu pouco tempo depois de ter comprado a viatura.

Segundo as autoridades o carro terá caído para dentro de uma valeta com mais de 50 metros, acabando por se incendiar, todavia o condutor acabou por sair ileso do acidente, com alguns hematomas.

"Quando foi feita a chamada de emergência, e lhe perguntaram qual era o carro, o indivíduo respondeu que ‘era um Ferrari’. Sentimos que ele estava com o orgulho ferido quando nos disse depois ‘Tinha-o comprado no stand nem há uma hora’", revelou a polícia de South Yorkshire as redes sociais.