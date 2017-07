A companhia aérea está com uma promoção e tem voos para toda a Europa até 30 euros, com saídas de Lisboa e Porto., mas esta promoção só tem 11 mil lugares, e as viagens têm de ser feitas entre dia 1 de setembro e 24 de março de 2018.

Há vários destinos, como por exemplo, viagens de Lisboa até Nice por apenas 19,49€ ou ir a Luxemburgo por 21,99€. Já com saídas do Porto há viagens até Manchester por 14,99€, Londres a 16,99€, Lyon a 19,49€ ou Toulouse a 19,49€.

Os preços apresentados são apenas de ida e para datas específicas.