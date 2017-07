Monte Gordo. Uma das melhores praias algarvias

Situada a apenas três quilómetros de Vila Real de Santo António, Monte Gordo é considerada uma das melhores praias do Algarve, não só pelo clima mas também pelo extenso areal que a distingue. Esta antiga vila de pescadores tem muito para oferecer, da paisagem que se inicia na foz do rio Guadiana e se perde de vista até à aldeia histórica de Cacela Velha, passando pela gastronomia algarvia – rica em peixe e mariscos – e pelo fantástico pôr- -do-sol à beira-mar. Aqui tem tudo para umas férias tranquilas.

Algarve | Preço médio por noite: 98 euros no

Atenas e cruzeiro de quatro dias

Este programa contempla duas noites em Atenas, seguidas de um cruzeiro de quatro dias pelas ilhas gregas. A bordo poderá conhecer Mykonos, ilha conhecida pela sua animada vida noturna. Seguirá depois até à Turquia, onde terá direito a uma excursão a Éfeso – poderá visitar o templo de Ártemis, construído por volta de 550 a.C., uma das sete maravilhas do mundo. Passa ainda por Patmos até chegar a Santorini, uma das mais famosas ilhas gregas.

Grécia 6 dias a partir de 1753 euros

Ponta Delgada. Paisagens de cortar a respiração

Não faltam razões para não valorizar Portugal. E as ilhas dos Açores são exemplo disso. Ponta Delgada é um dos destinos mais procurados. Localizada na ilha de São Miguel, é a maior cidade do arquipélago. Aqui vive-se a tranquilidade típica da vida açoriana, mas com o ritmo cosmopolita das grandes cidades. Conte com preciosos testemunhos do passado, paisagens vulcânicas e belas praias.

Açores 7 noites desde 565 euros

Istambul, Ancara, Capadócia, Pamukkale, Esmirna e Çanakkale

Com este circuito de dez dias poderá descobrir os lugares mais emblemáticos da Turquia. Em Istambul, cidade cujo centro histórico é considerado Património da Humanidade pela UNESCO, tem a possibilidade de fazer várias visitas. Segue-se Ancara, capital da Turquia, e Capadócia, com direito a uma viagem de balão. Mas os pontos atrativos não ficam por aqui: Pamukkale e Esmirna, terminando em Çanakkale.

Turquia 10 dias a partir de 1395 euros

Madeira. Beleza e hospitalidade marcam destino

Marcado por uma beleza natural ímpar, o Funchal, na ilha da Madeira, apresenta um conjunto de recursos naturais e culturais que fazem desta cidade um dos destinos mais procurados pelos portugueses este verão. A natureza, as pessoas, a cultura e tradições, a gastronomia e o vinho conquistam cada visitante. Não deixe de visitar o Curral das Freiras, a estrada que nos leva até ao centro da freguesia, torneando os abismos. Uma típica “estrada madeirense”.

Madeira 7 noites a partir de 375 euros

Três noites em Havana e seis noites em Varadero

Viaje ao coração de Cuba e desfrute de umas férias que combinam o caráter de Havana com as praias de Varadero. Cuba continua a ser um dos países mais procurados por turistas de todo o mundo. Para além de Havana, uma cidade que aparenta estar presa no tempo, tem a oportunidade de passar os restantes dias de férias em Varadero. A apenas 142 quilómetros da capital, é o destino eleito para quem quer relaxar na praia.

Cuba 9 dias desde 1295 euros

Palma de Maiorca. De praias a grutas

Palma de Maiorca é um autêntico paraíso. Das águas cristalinas às suas centenas de praias de areia dourada, este é o destino para os amantes de sol, praia e bom tempo. Trata-se da maior ilha do arquipélago das Baleares, localizado a leste de Espanha. Mas, também aqui, quem estiver interessado em férias mais tranquilas pode descobrir outros lugares. Não perca uma visita às grutas do Drach, onde se encontra o maior lago subterrâneo da Europa, o Martel.

Maiorca 7 noites a partir de 271 euros

De Joanesburgo à Cidade do Cabo, com Parque Kruger

Pode desfrutar em pleno da flora e da fauna da África do Sul. Um dos pontos altos desta viagem é a visita ao Parque Kruger, uma das mais diversificadas reservas de animais do mundo, mas também a maior e uma das mais antigas. Tem ainda a possibilidade de conhecer Joanesburgo, principal núcleo urbano, industrial, comercial e cultural do país, assim como a Cidade do Cabo, a segunda cidade mais populosa do país.

Africa do sul 9 dias desde 1895 euros

Ibiza. Mix entre clima de festa e sossego

Ibiza tem muito para oferecer. Do chillout ao fim da tarde às festas até de manhã, tudo é possível. Sem esquecer um centro histórico recheado de património e uma atmosfera constante de chinelo no pé. A parte boa de se estar numa ilha pequena é que bastam poucos quilómetros para se conseguir fugir do centro. E, por isso, se optar pelo sul da ilha pode encontrar locais onde o sossego e a tranquilidade verdadeiramente imperam.

Ibiza 7 noites entre 350 e 582 euros

Praias e centro de Bali. Percurso por resorts de luxo

A Indonésia é o país com mais ilhas no mundo – são 17 508 – e tem uma das vidas marinhas mais diversas do planeta. Bali é um destino de eleição, tanto para quem procura enfrentar as ondas como por aqueles que escolhem a ilha pela sua beleza natural ou clima tropical. Tem também possibilidade de visitar templos hindus e frequentar verdadeiros resorts de luxo. Por ano, Bali recebe em média três milhões de turistas.

Indonésia 11 dias desde 2065 euros