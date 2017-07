A atriz Joana de Verona partilhou recentemente nas redes sociais uma fotografia em que surge com uma barriga de grávida.

A publicação deixou os fãs confusos, mas tudo não passou de uma brincadeira.

A atriz está a interpretar uma personagem que engravida no enredo do filme “Pedro e Inês” e decidiu partilhar um momento de bastidores, que conta atualmente com mais de cinco mil gostos e dezenas de comentários.