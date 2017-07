Falar para nós mesmos na terceira pessoa ajuda a controlar e a lidar com as emoções, diz um estudo realizado por investigadores da área da psicologia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América.

De acordo com os investigadores, “falar com os seus botões” na terceira pessoa é uma forma eficaz de controlar as emoções do momento e de conseguir ter um certo distanciamento psicológico às experiências que se está a viver. Isto significa que se trocar o ‘eu’ pelo ‘ele/ela’, faz com que pense de forma idêntica à forma com pensa sobre os outros.

“Essencialmente, pensamos que referir-se a si na terceira pessoa leva as pessoas a pensar sobre elas de uma forma mais parecida à forma como pensam sobre os outros, e vimos provas disso no cérebro”, disse Jason Moser, professor de psicologia da Universidade de Michigan.