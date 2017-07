O banco espanhol fechou o primeiro semestre deste ano com lucros de 3.616 milhões de euros, o que representa uma subida de 24% face ao mesmo período do ano passado, revelou em comunicado à CMVM.

O banco Popular, que o Santander adquiriu a 7 de junho, contribuiu com 11 milhões de euros para o resultado do grupo, elevando os lucros do segundo trimestre para 1.749 milhões de euros, mais 37% do que no período homólogo de 2016.

A margem bruta aumentou 11% para 23.939 milhões de euros entre janeiro e junho, já o crédito e os recursos de clientes cresceram 1% e 8%, respetivamente.

No primeiro semestre, a Europa contribuiu para 51% dos lucros do grupo enquanto a América foi responsável pelos restantes 49%.

Em Portugal, o lucro atribuível aumentou 16% para 233 milhões de euros, devido ao foco na transformação comercial que impulsionou um aumento de 24% no número de clientes vinculados e de 34% nos clientes digitais, informa o banco.

Já os lucros da atividade espanhola dispararam 102% para 603 milhões de euros, devido, entre outros factores, aos custos de reestruturação do primeiro semestre do ano passado. Excluindo este impacto, o resultado aumentou 17,1%.

"Continuámos a cumprir os nossos compromissos, com um crescimento rentável e um aumento da qualidade dos nossos resultados em todo o grupo", afirma Ana Botín, presidente do banco, acrescentando ainda que "o negócio tem mostrado tendências positivas em todos os mercados, com um crescimento particularmente forte na América Latina, melhorias importante em Espanha e um forte desempenho no Reino Unido apesar do contexto".