Nascido para ser rebelde... só que não

Insaciáveis rebeldes aqueles que se libertam com o vento, que dizem o que lhes vai na cabeça e se atiram com essa mesma cabeça àquilo em que verdadeiramente acreditam.

São esses os que vivem hoje como se o mundo acabasse amanhã, sem filtros ou medos do que os outros vão pensar, daquilo que a sociedade acha ou não correto, do que “fica bem”, sem receio do que é ou não permitido, os que se defendem com a verdade e que assumem a consequência da sua frontalidade sem fronteiras ou barreiras. Sem merdas.

Só que não... Este seria um mundo perfeito que nos permitiria sermos aquilo que somos e o que sentimos, mas teimamos em esbarrar nos espartilhos humanos ou nos invejosos compulsivos, sempre prontos a “castrar” a nossa independência intelectual e a nossa liberdade emocional. E muitas vezes acabamos por cair nesse erro de não dizer porque é chato, de nos restringirmos porque podemos ser recriminados, de nos refugiarmos nas palavras fáceis e na melancolia reinante.

Há, no entanto, por aí ainda uma “raça” de puros que têm o “limitador” avariado e que não se coíbem de ser sinceros, que pouco se preocupam se os outros os vão julgar ou se vão ser considerados uns desbocados ou desajustados. Por favor, que sobrem esses e que não os tentem calibrar porque, se é para termos de ser todos formatados, todos “iguaizinhos”, se o correto é dizermos da mesma forma e não sairmos da linha que desenharam para nós, então por favor tirem-me daqui que eu estou fora.

Eu quero ser inteiro, dos criativos que ouvem o coração e se entregam apaixonadamente por princípios e ideais construídos e, por isso, defendidos até ao fim, nem que esse fim nos deixe sozinhos e desiludidos com os que, no caminho, nos dão palmadinhas nas costas mas nos abandonam e dizem de nós o que Maomé não disse do toucinho. Aprendamos nós a dar importância àquilo que realmente tem importância e a relevar o que só nos faz perder tempo, que a vida é demasiado boa e curta para perdermos tempo com quem não interessa.

É esse o espírito dos selvagens, doces vagabundos cobertos de uma vontade enorme de gritar só porque nos apetece, viver amores intensos, criar momentos inesquecíveis, seja num simples jantar ou na viagem que se torna a maior aventura de sempre. Porque, para nós que pensamos sem travões, a vida é isso mesmo, uma maravilhosa aventura que merece ser vivida à medida dos nossos sonhos. Não comprem menos que isso, não cedam à pressão dos chatos do costume e dos arautos da moralidade. Aqui dentro ninguém mexe, mando eu e mando bem. Siga ser feliz.