O verdadeiro petróleo de Angola

Num ano diferente como o que o país vive é importante refletir sobre as prioridades. E a número um são as crianças

ma semana de Lisboa é suficiente para sentir falta de um “obrigado, sim?” sempre que atiro na rua um boa tarde. Mas, à distância, o que dói mesmo é o flash de cada criança que pedia o resto da minha água à porta do restaurante, do shopping, de onde quer que saísse. Cada promessa que fiz em vão de uma moeda no dia seguinte, cada festejo que fizeram quando dizia que mais tarde lhes traria alguma coisa. Sinceramente, não vi em Angola nada que me chocasse – mais do que o choque para que me preparei antes da partida –, nada que nunca tivesse visto noutra parte do globo, nenhuma fome que seja estranha ao seu continente. Nada, a não ser as crianças. Tantos pedaços de futuro sem futuro que correm para cada estrangeiro, para cada pessoa que sentem poder dar-lhes 100 kwanzas ou, pelo menos, adiar a sua sede.

E é bom refletir sobre isso num ano diferente como o que o país vive. Nenhum país pode mudar de um dia para o outro, bem sei, e também é certo que nem todas as mudanças partem pura e simplesmente da política (as mais difíceis são, aliás, culturais), mas as crianças têm de ser a aposta neste início de caminho – é preciso não esquecer que a guerra civil só há poucos anos viu o seu fim.

O drama da infância está presente nas notícias dos últimos tempos. Angola é o segundo pior país para se ser criança, segundo a organização Save The Children. A situação é tal que, de acordo com os dados das Nações Unidas, uma em cada dez morre antes dos cinco anos.

Para quem viaja pelo país, fica clara a extrema inocência da maioria daquelas crianças de rua. Qualquer menino ou menina de seis ou dez anos é inocente, mas ali é diferente. São extremamente educadas, na maioria dos casos nem a fome nem a sede as fazem entrar no mundo do crime, como acontece noutros países. Pelo menos as que se cruzaram comigo. E isso dá uma angústia ainda maior: como é possível?!

Claro que existe crime, que há os que muito novos entram por caminhos paralelos, mas a maioria das crianças que vi – foram tantas – pareciam imunes a tudo isso, insistindo apenas em conseguir uma moeda. E, às vezes, em Talatona, ou no Morro Bento, nem sequer podiam chatear à vontade os turistas, aparecia logo um segurança a afugentá-las.

E não o fazia por mal, fazia-o porque é assim, porque os seguranças têm de manter a segurança e o bem--estar dos que lá estão de passagem.

Nos meus últimos dias de Luanda, uma reportagem do “Novo Jornal” trazia à tona outro dos problemas que as desigualdades têm trazido à infância no país. Segundo o semanário daquele país, em Belas, Luanda, lado a lado com uma área urbana de classe média e alta, o Kilamba, está um bairro de chapa, o “5 Fio”, onde há menores a prostituírem-se por três euros.

Não espero que as coisas mudem de repente, porque tudo é um processo evolutivo, já para não falar nos problemas que todos os países africanos atravessam e que são entraves a soluções de outros continentes. Aquilo que queria mesmo era que se ganhasse a noção de que o verdadeiro petróleo de Angola são as suas crianças.

*Estudante MBA Atlântico