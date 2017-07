Não há paciência para quem critica o turismo

Dentro de alguns anos, um quarto das pessoas que estão a ler este artigo trabalharão direta ou indiretamente para o setor

Em 2006, o turismo representava diretamente 2% do nosso PIB; em 2016, já representava 4,3%. Estamos a falar de um volume de negócios na casa dos 7,8 mil milhões de euros. Já em 2017, no mês de janeiro, estávamos a crescer 10% em relação ao mês homólogo do ano anterior. Estima-se que fecharemos o ano com um total de 21 milhões de turistas a visitarem o território nacional – sensivelmente o dobro da população portuguesa aqui residente.

Só em 2016, o turismo gerou 27 mil novos postos de trabalho diretamente. Se juntarmos ao turismo o setor da restauração (que muito ganha com o turismo), temos 9,1% dos contribuintes a trabalharem direta ou indiretamente no setor.

Recentemente, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) juntou-se a especialistas da Oxford Economics para medirem em conjunto o impacto económico e a relevância social do turismo. As conclusões para Portugal dizem-nos, como foi noticiado pelo jornal “Expresso”: “Entre 2016 e 2027, o contributo total do turismo para a economia portuguesa deverá subir de 16,6% para 18,5% no que toca ao PIB, e deverá subir ainda mais, de 19,6% para 22,6%, no que toca ao emprego do país.” Trocando por miúdos, dentro de alguns anos, um quarto das pessoas que estão a ler este artigo trabalharão direta ou indiretamente para o setor do turismo.

Quem hoje tanto critica o turismo certamente que não se lembra dos anos da crise. Quem hoje tanto critica o turismo certamente que não se lembra do drama do desemprego que assolou o país. Quem hoje tanto critica o turismo certamente que não se lembra do estado de degradação em que se encontravam a maioria dos edifícios nos centros históricos das grandes cidades. Quem hoje tanto critica o turismo acha-se muito cosmopolita, mas certamente preferiria viver num Portugal limpo dessa “praga” chamada “turistas”.

É claro que há alguns aspetos que podem e devem ser regulados no turismo. Mas, no essencial, o melhor que o Estado (seja o Estado central ou as autarquias) pode fazer pelo turismo é mesmo meter-se o menos possível no assunto e deixar que o mercado funcione.

Não gosto do discurso da moda no que toca ao suposto “excesso” de turismo nas nossas cidades. Não gosto do discurso bairrista de que Lisboa deve ser apenas dos lisboetas. Não tenho paciência para este tipo de populismo barato.

Não tenho pachorra para quem acha que devemos prejudicar a economia com o propósito de não incomodar quem tem fobia a mudar-se para os subúrbios e acha que tem o direito divino a viver no centro das cidades – a isto chama-se snobismo.

Publicitário