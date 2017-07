O jogo da confiança

Como se repara a crise de confiança depois de Pedrógão? Ou depois de um caso como o de Charlie Gard no Reino Unido?

Há um jogo de quebra-gelo que se costuma usar nos grupos de jovens e sessões de team building que é uma espécie de roda de confiança. De olhos fechados, a ideia é deixarmo-nos cair para trás com o corpo direito, imobilizado, a confiar que nos agarram. Alguém que tente fazê-lo pela primeira vez, sobretudo com desconhecidos, dificilmente consegue superar o desafio. O corpo retrai--se involuntariamente, há a tendência de nos virarmos para medir até onde pode ir a queda, pedir uma e outra vez que nos agarrem mesmo e depois tentar uma e outra vez, primeiro, controlar o corpo e ver como reage quem tem de segurar-nos, até finalmente nos deixarmos ir.

Na semana passada, Simone de Oliveira resumia de uma forma simples ao i a crise de confiança que se instalou nas últimas semanas com a tragédia de Pedrógão Grande e as dúvidas suscitadas, que só ficarão cabalmente esclarecidas quando forem públicas as conclusões dos peritos e os inquéritos da justiça. E, depois, com o roubo de Tancos – como foi possível, se havia ou não noção de risco, se há ou não comunicação entre as autoridades, se a Defesa, que não conseguiu guardar um paiol, está à altura para o resto. “De repente caem do céu aos trambolhões aquelas instituições em que nós acreditávamos. E pensamos assim: ‘E agora, é suposto acreditarmos em quê?’”, dizia Simone.

Esta semana, ao dirigir-se ao país sobre os fogos, António Costa não deu mais respostas, mas deixou palavras de alento a quem está no terreno e pediu confiança nas instituições. O que o jogo da confiança ensina é que não basta o monitor mandar lançarmo-nos na roda, a confiança constrói-se quando as partes se conhecem, testam e avaliam. E se há coisa que o fogo a saltar de concelho em concelho não tem feito é recuperar a confiança ferida pela tragédia. Continuam a chegar as mesmas críticas, a sensação de quem está lá a ver as chamas chegar de que não há, no primeiro momento, aquela força ou técnica necessária para que uma chama que “todos apagamos” não se transforme num incêndio de larga dimensão que “dificilmente é apagado”, como também disse Costa, mesmo que parte da culpa – ou a maioria mesmo – seja do mato, do vento, do calor e da falta de chuva. Mesmo que estes grandes fogos sejam a exceção e não a generalidade dos incêndios, que são apagados em 90 minutos, como também disse Costa, o cenário é desolador. E dificilmente haveria por esta altura alguma coisa para arder se todos os fogos deste verão tivessem lavrado com violência durante dias como os de Pedrógão, Alijó ou Sertã.

Mas a crise de confiança vai além-fronteiras e mostra como parece haver um problema mais profundo de comunicação em que as instituições oficiais são uma parte, os cidadãos, que hoje têm mais voz do que nunca, outra, e os media, enquanto intermediários e escrutinadores, outra.

Em Inglaterra chegou a um ponto final um outro caso que não tem como não abalar a confiança nas instituições em que se esperaria que confiássemos, mesmo que não sejam as nossas. Os pais de Charlie Gard decidiram deixar de tentar lutar pelo acesso a tratamentos experimentais e deixar o filho morrer. O caso não é consensual e um dos médicos norte-americanos que se mostrou disponível para ajudar a criança que nasceu com uma doença rara já foi acusado de ter interesses financeiros no composto usado no tratamento em estudo na Universidade Columbia, o que veio desmentir. Mas a luta dos pais do bebé de 11 meses foi acompanhada pelo Vaticano, que lamentou a decisão do Tribunal Europeu de não reverter as sentenças no Reino Unido que deram luz verde para o hospital onde a criança é seguida desligar as máquinas sem consentimento dos pais. O testemunho de Chris Gard e Connie Yates é doloroso. Sem se saber quem está certo ou errado, instituições, médicos, o Vaticano, a justiça inglesa e europeia deram-lhes informações contraditórias que os fazem chegar ao fim na dúvida. A acreditar que o filho que viram nascer em agosto do ano passado sem que nada fizesse adivinhar o que aí vinha poderia ter tido uma oportunidade se não se tivesse perdido tempo, a palavra que a mensagem que publicaram esta semana repete várias vezes.

Como se continua a viver depois disso e como se torna a confiar no que quer que seja com esta dúvida para sempre na cabeça é inimaginável, como por cá será para quem perdeu os seus familiares no fogo ou para quem perde bens, o que construiu toda uma vida, na dúvida sobre se as instituições fazem ou não o que têm a fazer e sem que essa dúvida seja reconhecida vezes suficientes e explicada. A informação tem de chegar clara, sem bloqueios, sem contradições. Ou, se elas agora têm de existir, têm de ser assumidas, não se deixando que apareçam de repente como a 65.a vítima mortal de Pedrógão, cuja existência só foi tornada pública há uma semana porque tinha sido considerada “indireta”. Se há mais casos como este a investigar e se são feitas perguntas, têm de ter respostas para haver confiança – como quem está na roda só se deixa cair depois de indagar se quem o vai apanhar tem força, se está concentrado, se está ali para o agarrar ou não. E, no jogo, a queda é pequena, não há nada demais a perder.

Jornalista

Escreve à sexta-feira