Nélson Semedo desentendeu-se, esta sexta-feira, com o colega de equipa Neymar, durante um treino do Barcelona, em Miami.

De acordo com a imprensa internacional, o avançado brasileiro foi agarrado no pescoço pelo antigo jogador do Benfica, tendo sido separados pelos outros colegas de equipa.

Após o desentendimento, Neymar saiu de campo.