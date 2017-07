Uma jovem de 15 anos foi violada duas vezes numa zona isolada da estação de comboios de Birmingham.

O primeiro ataque ocorreu numa zona escondida da estação de comboio de Witton, em Birmingham, perto do estádio do clube de futebol Aston Vila, depois de ter sido levada por um homem que se aproximou dela. Após o ataque, a vítima conseguiu fugir, abordando um carro que ali passava para pedir ajuda. Acabou por ser violada uma segunda vez pelo condutor do veículo.

Segundo as autoridades, ambos os atacantes serão de origem asiática e têm cerca de 20 anos.

"Isto é uma situação terrível e temos técnicos especializados a apoiar esta jovem. É fundamental investigar o que aconteceu o que aconteceu durante aquelas horas e identificar os dois atacantes", disse Tony Fitzpatrick, inspetor-chefe da polícia de transportes, uma das autoridades envolvidas na investigação do caso, diz o Independent.

A polícia está agora a pedir a possíveis testemunhas que tenham visto algum dos homens a rondar a estação que entrem em contacto com eles.

"Apelamos a todas as pessoas que possam ter estado na zona, entre o final de terça-feira e a madrugada de quarta e que tenham visto duas raparigas acompanhadas por um homem mais velho que entrem em contacto connosco. O mesmo pedimos a quem viu um carro suspeito perto da estação de Witton por volta das duas da manhã", pediram as autoridades, de acordo com o diário.