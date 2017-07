No feriado de 15 de Junho, trinta condutores foram multados, cinco carros rebocados e 12 bloqueados. O caos para chegar às praias da Arrábida não se ficou por este dia e não havia fim de semana em que os banhistas insatisfeitos não partilhassem fotos das filas intermináveis para chegar à praia.

Para evita mais situações do género, a câmara de Setúbal passa a disponibilizar a partir deste sábado um autocarro que faz o percurso entre a cidade e a praia de Albarquel.

Com partida da Casa da Baía, a nova carreira segue um percurso pela Avenida Luísa Todi até Albarquel, com paragens em frente ao Hotel Mar e Sol e Rua Hermínia Silva.

O trajeto de regresso a Setúbal faz-se pela Avenida José Mourinho, com paragens na praia da Saúde, em frente ao Rockalot, e na zona de exposição da Golfinho Parade, em frente à Ribasado, prossegue pela Avenida Jaime Rebelo, com paragem em frente aos catamarãs, e termina na Avenida Luísa Todi, em frente à Caixa Geral de Depósitos

O autocarro vai funcionar com uma frequência de 20 a 30 minutos, todos os dias, entre as 9h e as 20h. O preço da viagem é de 50 cêntimos.