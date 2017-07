Somos um país que odeia a sua própria malta bem sucedida. Outros países têm orgulho na sua malta bem sucedida; nós, agitando-nos que nem um catavento indeciso entre os ventos do amor e do ódio (sobretudo nesta era das redes sociais), acabamos por gostar muito de odiar. De pôr no sítio quem sobressai. Repare-se no tom de mais esta notícia, uma de muitas, evacuadas por algumas revistas, que pretendem não dar tréguas a pintar o Salvador Sobral como um vilão a abater. O que esta notícia não diz - por ignorância ou por matreirice - é que este era um concerto do projecto de música cubana de Victor Zamora, Alma Nuestra, onde o Salvador participa como vocalista, cantando... música cubana. E onde - obviamente - não fazia qualquer sentido ele cantar o Amar Pelos Dois. Será o público obrigado a compreender isso? Num mundo ideal, sim. Mas não vamos tão longe. Sei que as revistas sim, seriam obrigadas a saber e a compreender isso, embora perceba que ser decente vende pouco. E depois o Salvador é que é o diabo por falar em peidos?

