O algarvio cumpriu a primeira volta do Swedish Challenge hosted by Robert Karlsson, de 200 mil euros em prémios monetários, em 68 pancadas, 4 abaixo do Par do Katrineholms Golfklubb, que lhe deram o 11º lugar empatado.

«Esteve um dia perfeito para se jogar golfe e havia apenas um pouco de vento. Joguei bem todas as partes do jogo e foi um dia tranquilo.

Acertei 16 greens em regulação (16 vezes a “patar” para birdie) e verdade que ficaram 3 ou 4 boas oportunidades de birdie no campo, mas foi um bom começo», escreveu Ricardo Santos no Facebook, depois de 5 birdies e apenas 1 bogey.

A 2ª edição deste torneio fundado pelo antigo nº1 europeu, Robert Karlsson, é liderada pelo espanhol Pedro Oriol com 64 (-8).

Se Ricardo Santos entrou diretamente no torneio, já Gonçalo Pinto e Tiago Rodrigues necessitaram de convites do Team Portugal.

Gonçalo Pinto jogou bem, em 71 (-1), mas mesmo assim está a 1 pancada do cut provisório, no grupo dos 65º classificados. Tiago Rodrigues é 138º empatado com 76 (+4).