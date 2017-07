«Estou a precisar», disse o novo campeão nacional. Para já, após um dia de prova no seu regresso ao circuito europeu, as sensações foram as melhores, com o português residente em França a integrar o grupo dos 7º classificados no Porsche European Open, na Alemanha.

Filipe Lima fez 68 pancadas, 4 abaixo do Par do Green Eagle Golf Course, em Hamburgo, na Alemanha, após uma volta de altos e baixos, com 3 bogeys, mas, sobretudo, com 7 birdies.

«Que dia! Ainda temos muito pela frente, mas a energia e o ambiente hoje no campo foram surreais», disse Stuart McDermid, o caddie britânico de Filipe Lima esta semana.

Ricardo Melo Gouveia não esteve tão bem em termos de resultado, com 73 pancadas, 1 acima do Par, e para já aparece apenas empatado no 97º posto. Mas trata-se de um resultado algo enganador.

O nº1 português esteve o tempo todo com 1 pancada abaixo, com 1 birdie no buraco 10, mas foi penalizado com 1 duplo-bogey no buraco 9, o seu último do dia.

Na realidade, o português residente em Londres esteve bastante consistente e não desgostou da sua exibição, como expressou nas redes sociais: «Não foi a minha melhor primeira ronda, mas, na realidade, joguei de forma bem sólida. O campo é uma besta e exige muita paciência».

O torneio germânico de 2 milhões de euros em prémios monetários é encabeçado pelo norte-americano Julian Suri e pelo inglês Richard Mcevoy com 66 (-6).