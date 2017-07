Cinco distritos do continente estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com o IPMA, os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, entre as 10h00 e as 21h00 de hoje.

A previsão aponta ainda para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 18 e 29 graus Celsius, no Porto entre 17 e 24, em Viseu entre 14 e 30, em Vila Real entre 15 e 29, em Bragança entre 15 e 33, na Guarda entre 14 e 29, em Coimbra entre 18 e 28, em Castelo Branco entre 18 e 36, em Portalegre entre 19 e 35, em Santarém entre 17 e 32, em Évora entre 16 e 36, em Beja entre 15 e 37 e em Faro entre 20 e 35.