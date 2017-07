Pelo menos 54 pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente ferroviário em Barcelona.

De acordo com a imprensa espanhola, o acidente ocorreu pelas 7h15 (6h15 em Lisboa), na Estação de França, no centro da capital catalã. O comboio proveniente de Sant Vicenç de Calders não conseguiu travar e embateu contra o topo da linha 11 da estação, disse a Direcção-Geral de Proteção Civil do governo regional da Catalunha.

Do total de feridos, pelo menos 18 foram transferidas para hospitais, sendo que cinco em estado grave. Outros 30 passageiros estão pendentes de avaliação médica, disseram as fontes ao jornal El País.