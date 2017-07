No primeiro de seis torneios da série Vodacom Origins of Golf, disputada no Highland Gate Golf & Trout Estate, Stephen Ferreira está no grupo dos 11º empatados com 70 pancadas, 2 abaixo do Par, enquanto Tó Rosado é 15º empatado com 71 (-1).

Na frente estão dois sul-africanos, Wallie Coetsee e Kyle Pilgrim com 66 (-6). Há 96 jogadores em prova e os dois portugueses deverão amanhã passar o cut.