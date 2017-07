Daniel da Costa Rodrigues e Gonçalo Teodoro começaram hoje (quinta-feira) da melhor maneira o European Young Masters, ao terminarem a primeira volta no top-10 da 22ª edição deste Campeonato da Europa de Sub-16 (individual).

No mesmo Golf Club du Domaine Impérial, onde Pedro Lencart foi 6º classificado no ano passado, os dois jovens portugueses mostraram ser dignos sucessores.

O melhor foi Daniel da Costa Rodrigues, 6º classificado, empatado com outros dois jogadores, com 69 pancadas, 3 abaixo do Par, num dia imaculado de bogeys e com 3 birdies – perfeito.

O campeão nacional do escalão, Gonçalo Teodoro, está no grupo dos 9º classificados com 70 (-2), após um cartão com 4 birdies e 2 bogeys.

Lidera o norueguês Mikkel Antonsen com uma fabulosa volta de 63 (-9).

Na prova feminina, Portugal compete com duas jogadoras que ainda há poucas semanas estavam no Campeonato Nacional de Sub-14. Estarem já a medir forças com as melhores sub-16 da Europa é um desafio e é nesse contexto que devem ser analisados os seus resultados.