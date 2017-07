My Shelter Foundation é um projeto que nasceu nas Filipinas que pretende dar luz a populações com pouca ou nenhuma eletricidade, conta o Huffington Post.

A ideia é simples: basta recolher garrafas, enche-las de água e lixívia e colocá-las nos telhados.

As garrafas com lixívia refratam a luz de fora de casa para dentro de casa. Este processo permite acender as lâmpadas do interior.

O grupo adicionou um mecanismo para que as garrafas funcionassem, durante a noite, como lâmpadas solares.