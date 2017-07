O BCP voltou aos ganhos no primeiro semestre do ano. Depois de ter apresentado um prejuízo de 197,3 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano passado, a instituição financeira liderada por Nuno Amado apresentou um lucro de 89,9 milhões de euros.

Este resultado, segundo o presidente do banco, deve-se à “melhoria continua do resultado ‘core’ [margem financeira mais comissões menos custos operacionais]”, que foi até junho de 558,6 milhões de euros, mais 28% do que no primeiro semestre do ano passado, revelou o responsável em conferência de imprensa.

Os custos operacionais desceram a 7% para 450,2 milhões e a rubrica que mais caiu foi a do pessoal, que afundou 11,8%. Também os gastos administrativos recuaram, num período em que o banco tem vindo a implementar medidas de poupanças de custos, sobretudo na atividade nacional (caíram 12,5% em Portugal, aumentaram 2,8% no estrangeiro).

Quanto ao produto bancário da instituição financeira, este caiu 1% para se fixar em 1048,8 milhões de euros. Mas esta queda sentiu-se tanto na operação doméstica como na internacional.

Já os resultados operacionais antes de imparidades subiram 4% para os 598,6 milhões de euros.

Ao nível das imparidades de crédito estas fixaram-se nos 305 milhões de euros. O BCP diz que este valor reflete “uma tendência nos sentido da normalização do custo do risco na atividade em Portugal que favoreceu a melhoria do custo do risco do grupo, de 234 pontos base no primeiro semestre de 2016 para 118 pontos base em igual período de 2017”.