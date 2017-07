A campeã nacional amadora não tinha começado bem o evento organizado pela Associação Suíça de Golfe e a Associação Europeia de Golfe e terminara a primeira volta fora do top-100, mas hoje ascendeu ao grupo das 41ª classificadas, ou seja, dentro do cut provisório, reservado às top-60.

Leonor Bessa totaliza 147 pancadas, 3 acima do Par, após voltas de 77 e 70, tendo hoje arrancado 6 birdies no campo! Em 144 jogadoras de 30 países que estão no Europeu, só seis fizeram melhor resultado do que a portuguesa.

Também Joana Silveira mostrou progressos notáveis, na medida em que se ontem tinha começado com 85 pancadas, hoje fez 76 para um agregado de 161 (+17). A ex-campeã nacional amadora surge no grupo das 130ª classificadas.

As jogadoras portuguesas viajaram para a Suíça na companhia do treinador nacional adjunto, Hugo Pinto.

O 30º European Ladies´Amateur Championship é ainda comandado pela holandesa Zhen Bontan (68+69), mas tem agora de partilhar essa liderança com a suíça Albane Valenzuela (70+67), com 137 (-7). Há um total de 17 jogadoras abaixo do Par