O chefe do Estado Maior das Forças Armadas dos EUA garantiu que não vai aplicar a ordem de Donald Trump que proibia que os transexuais servissem nas Forças Armadas.

“Não haverá qualquer mudança na atual política até que o secretário da Defesa receba ordem do Presidente e emita diretrizes para aplicar”, disse Joseph Dunford.

O general norte-americano garantiu que as Forças Armadas vão continuar a “tratar todas as pessoas com respeito”.

Recorde-se que Donald Trump tinha emitido uma ordem que proibia os transexuais de servirem nas Forças Armadas.