Nos “World Luxury Restaurant Awards”, o Akla, em Lisboa, foi distinguido como um dos “vencedores globais”. Esta lista é liderada por dois restaurantes nas Maldivas e um na Índia.

O Restaurante do Forte, no Funchal, foi premiado como o melhor de Portugal.

Já nos “World Luxury Spa Awards”, o vencedor na categoria de “Spa do ano” foi o Harnn Heritage Spa at InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, no Vietname.

Em Portugal, os spas distinguidos foram: Banyan Tree Spa Estoril (Luxury Wellness Spa), City Spa Portugal (Luxury Day Spa), Conrad Algarve Spa (Luxury Destination Spa), Magic Spa Pousada De Lisboa (Luxury Boutique Spa), Magic Spa Pousada Mosteiro do Crato (Luxury Hideaway Spa), Penha Longa Spa Penha Longa Resort (Luxury Resort Spa), Serenity – The Art of Well Being (Best Spa Manager), Spa at PortoBay Liberdade (Luxury Hotel Spa), The Spa at Corinthia Hotel Lisbon (Luxury Urban Escape) e o Vidago Palace Thermal SPA (Luxury Mineral Spring Spa).