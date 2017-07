Augusto Inácio esteve retido no Cairo, no Egito, escreve o site MaisFutebol. O portal diz ainda que o português chegou a pedir ajuda à embaixada portuguesa no Egipto.

Inácio tinha entrado em conflito com o presidente do Zamalek depois de uma conferência de imprensa em que criticou abertamente o líder do clube egípcio.

“Não fui ameaçado fisicamente, estamos aqui a conversar, calmamente, tudo tranquilo. Só não me deixam sair”, disse ao MaisFutebol.