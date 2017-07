Pensar nas férias grandes traz-lhe grandes memórias?

Claro que traz. Quando andava a estudar, as férias eram realmente grandes, depois tornaram-se férias pequenas. [risos]

Para onde ia?

Quando era miúdo ia para Espinho com os meus tios.

Sempre praia?

As praias do Norte não são bem as do Algarve. São praias mais batidas, com ondas mais fortes.

Não ia muito ao mar?

Ia porque aprendi a nadar muito cedo. Tinha um rio que passava na minha aldeia onde aprendi a nadar. Mas ali não dava muito para nadar. Íamos à praia de manhã cedo, depois era o almoço e voltávamos à tarde.

Pelo meio dava uns toques na bola na areia?

Sim, jogávamos à bola nas zonas onde era permitido, já mais na direção da Praia Azul. E jogávamos voleibol.

E na altura dava nas vistas?

Não… na altura jogava no Largo do Juncal, perto da escola, lá na aldeia, Mogofores. Tínhamos o oratório de São João Bosco e fazíamos vários jogos.

Já a pensar em ser futebolista?

Todos temos os nossos sonhos de miúdos e depois uns concretizam-se e outros não. A trajetória da vida depois joga com muitos fatores, um deles um pouco a sorte. Eu saí de Mogofores para o Leiria Futebol Clube, joguei nos campeonatos nacionais de juniores, depois segui para Coimbra onde ainda fui júnior. Fiz o sétimo ano e fui para a Faculdade de Direito. Ainda frequentei o primeiro ano até vir para Lisboa, para o Benfica. Mal sabia eu quando andava aos toques no largo da escola a jogar que ia parar ao Benfica.

Mas o futebol era um sonho como é hoje para muitos miúdos?

Não, repare, na altura não havia televisão, não havia nada disso. Víamos as coisas pelos jornais e pela rádio.

Era do Benfica?

Não, era do Belenenses. O meu pai era do Belenenses e eu nasci no ano em que o Belenenses foi campeão.

E namoricos de verão, eram a sua praia? Metia-se com as miúdas?

Não, elas é que se metiam comigo. [risos]

Era giro?

Estou a brincar. Tive aquelas paixonetas que toda a gente tem.

Conheceu a sua mulher numas férias?

Não, já foi cá em Lisboa. Até foi em casa do Eusébio.

Foi amor à primeira vista?

Oiça, isso do amor à primeira vista… o amor é uma coisa que se vai consolidando, partilhando, vivendo.

Estão casados há quantos anos?

Quarenta e um. E casei duas vezes com a mesma mulher!

Mas separaram-se pelo meio?

Não, foi da primeira vez pelo civil e mais tarde pela Igreja. As coisas aconteceram assim. Casámos e mais tarde fez-se uma festa bonita.

Com a evolução da carreira, as férias tornaram-se mais luxuosas, ao estilo daqueles futebolistas que vemos em iates?

Oh, era outro tempo. E não vê todos. A floresta é grande. Sabe o que é uma chata?

Não.

Uma chata é um barquinho pequenino que vai agarrado à traineira para eles pescarem à linha. Há muito mais gente no futebol com uma chata do que com iates. A floresta é muito maior.

Mas teve certamente oportunidade de ter férias mais paradisíacas...

Fui mais para sul, não continuei nas praias do Norte.

Nunca Maldivas ou Bora Bora?

Para onde? A minha Bora Bora foi aqui na Costa da Caparica. Bora Bora e Maldivas? Deve pensar que na altura era como é hoje. Mas fiz férias no Algarve, eram 15 dias, três semanas no máximo.

Nunca houve uma extravagância?

Há uns anos fiz um cruzeiro com uns amigos no Mediterrâneo. Sei lá, estou agora a lembrar-se de um ano, com o Jesualdo. No verão de 1993, quando fomos campeões, fomos até Punta Cana.

Naquele esquema de pulseira no braço e bar aberto o dia todo?

Nessa altura, não me lembro de ser assim, deve ter sido nos primórdios. Mas gostei, à noite havia uns espetáculos. Em 1991 também fui a Cabo Verde com a minha mulher, à ilha do Sal, ainda não se falava muito daquilo. Não havia quase ninguém, era a praia quase deserta.

Qual é o seu retiro preferido, o sítio onde se sente mais em paz?

Quando se vai assim para praias, a tranquilidade é ver um pôr-do-sol. Tive-os em Portugal e quando estava no Médio Oriente. O pôr-do-sol no mar ou no deserto é uma imagem marcante. Aqueles momentos em que a praia tem menos gente são os melhores.

E é de ler assim um livro nas férias?

Não sou bem como o Presidente da República, mas gosto. Ando a ler “Uma Estranheza em Mim”, de Orhan Pamuk. Como andei ali muito perto da fronteira da Turquia quando estava no Irão, achei interessante.

Essa experiência no Irão trouxe-lhe mais mundo fora das quatro linhas?

Claro, outras culturas, outras religiões, amizades. O futebol não é só o 4-4-2 ou o 4-3-3, mas essas experiências vividas acabam por entroncar nisso.

Grandes aventuras de verão, chegou a ter? Meter-se no carro e ir por aí fora?

Gostaria de o ter feito nesse tempo, daquelas férias em que ia trabalhar, por exemplo, na apanha da fruta, mas isso ali na década de 60, em que estava num mundo muito pequenino, na aldeia, e só imaginar como seria a capital era um sonho. Hoje está tudo à mão, há o computador, o telemóvel, conseguimos saber de tudo. É diferente.

A sua aldeia era muito fustigada pelos fogos?

Não era, mas nem tenho memória de as outras o serem tanto como temos visto nos últimos anos. Havia mais fogos nas habitações por causa da construção do que este problema dos incêndios. Estamos a ter um verão muito ventoso em que as temperaturas alternam, os terrenos estão muito secos.

Sendo de uma aldeia pequena, sente-se próximo destas pessoas que vemos diariamente na televisão a proteger as casas em sítios isolados?

Sinto, claro. Quando eu era miúdo, as casas não estavam junto às matas. Havia pinhais, claro, mas era mais difícil acontecerem tragédias destas.

Disse-me que estava meio ocupado a fazer as malas. É de férias que vai?

Não, não, vou discutir um contrato no Médio Oriente.

Vai perdoar-me a ignorância futebolística, mas é novidade? Vai para onde?

Há que ser discreto. Como as coisas não estão concretizadas, não interessa muito estar a falar com mais detalhe.

Com 70 anos, ainda se sente com energia?

Há pouco disse-lhe que o meu clube, em miúdo, era o Belenenses. Depois, os anos passaram e a paixão maior tornou-se o futebol. Como a chama ainda não se apagou, parto com a mesma vontade do que quando comecei. E levo o meu filho comigo, como quando estive no Irão.

E a sua mulher?

Também tem ido.

A idade costuma fechar portas. Também sente isso no futebol? Olham para o seu currículo, veem que nasceu em 1946 e pensam “mas quem é este agora”?

[Risos] É um bocado assim. Mas sabe que, para mim, a idade cronológica não me diz nada, é só quando tiro o bilhete de identidade para andar de comboio. Se eu me sentisse com essa idade e ficasse amarrotado por cada ano que passa, chateava-me; assim, não. Mas aquilo que diz é verdade: devem ver a idade no currículo e pôr para debaixo do tapete. Mas há uma coisa que está a nosso favor. Dantes, o staff técnico era o treinador principal e o adjunto. Hoje, veja quantos adjuntos tem o Rui Vitória ou o Mourinho. São sete ou oito pessoas a trabalhar. A liderança é do treinador, mas para operacionalizar o treino há mais pessoas. Claro que o treinador tem de estar omnipresente, intervir quando tem de intervir, no dia do jogo está lá.

Onde gostava de terminar a carreira?

Nesta fase é importante dar oportunidade a quem trabalha comigo, o meu filho e outro jovem que também vai. Em Portugal há gente de grande qualidade, no futebol e não só, mas que precisa de oportunidades, e não é fácil.

Quando está longe, de que tem mais saudades?

Você fala logo nessa palavra… saudade. Se uma pessoa vai assim, não vai desfrutar daquilo que passa a ter. Se vou para um sítio onde os hábitos alimentares são completamente diferentes, os costumes... E o português tem uma coisa boa: adapta-se com muita facilidade.

Um petisco de verão que lhe tenha ficado na cabeça?

Sabe que eu sou de uma região excelente, mas nós, do Minho ao Algarve, somos gastronomicamente imbatíveis. Confecionamos peixe como ninguém. Um peixe grelhado cá por quem sabe não tem nada a ver com o peixe que se come por esse mundo fora. Mas depois há a comida chinesa... um kebab no Irão. Agora, eu sou da região da Bairrada: um leitão, uma chanfana...

Tudo um bocado pesado para o verão.

Pois, agora é mais umas saladas. O calor tira o apetite e é mais sadio.

Então este ano ficou sem férias...

Exatamente. Tenho pena… quer dizer, não tenho pena nenhuma! Mas não estava à espera porque o convite foi há duas semanas e tinha projetado uns dias. Com o programa na televisão também não dava para tirar muitos.

Não foi ainda nem dar um mergulhinho à praia?

Em maio fui, estava bom tempo. Fui ali à Fonte da Telha, o tal Bora Bora da Caparica.

Quando parte como agora, em trabalho, leva algum amuleto?

Não é amuleto, é a minha fé. Tenho um crucifixo.

Foi-lhe deixado pelos seus pais?

Tem anos. Já o usei, mas agora levo-o guardado. É preciso ver que vou para um país muçulmano.

Não o leva para o campo?

Anda sempre comigo, mas uma pessoa respeita a tradição e religião deles, isso para mim é sagrado. Por onde andei respeitei sempre os preceitos.