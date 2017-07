Uma das revelações na pré-época do Benfica tem sido o jovem inglês Chris Willock, contratado ao Arsenal - precisamente o próximo adversário das águias nesta pré-temporada. Tendo em vista já esse confronto, que terá lugar neste sábado, o internacional alemão Mesut Ozil falou ao site dos Gunners, elogiando bastante o reforço encarnado.

"Willock treinou algumas vezes com o plantel principal e é muito bom jogador, muito ambicioso. Desejo-lhe o melhor no Benfica. O jogo contra nós é uma oportunidade para ele mostrar o que é capaz de fazer ao seu antigo clube», afirmou o médio germânico, abordando os confrontos com Benfica e Sevilha para a Emirates Cup: "Queremos estes testes frente a grandes equipas. Se defrontarmos adversários fortes e fizermos o que somos capazes, a equipa melhorará. São duas boas equipas tecnicamente muito dotadas."

Também nesta quinta-feira, o próprio Chris Willock falou aos jornalistas que têm estado a seguir o estágio benfiquista em Inglaterra. O jovem de 19 anos mostrou-se entusiasmado com a mudança para a Luz, esperando ansiosamente o reencontro com a sua ex-equipa. "O Benfica é um clube de topo e estou a comprovar isso mesmo, desde que cheguei. Estou a adorar. Não sei se serei primeira opção do treinador mas vou trabalhar no duro para impressionar os meus colegas e o treinador. Arsenal? Estou muito entusiasmado. É um clube de topo e o Benfica está ao mesmo nível. São muito semelhantes. Será um jogo muito bom e espero que nos possamos apresentar da melhor forma", realçou.