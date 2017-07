O "combate do século", entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, continua a dividir opiniões. Agora, foi Mike Tyson a pronunciar-se sobre o assunto, e a verdade é que o antigo campeão mundial de boxe não tem quaisquer dúvidas: o irlandês vai sofrer muito.

"McGregor vai morrer contra Mayweather! Sinto-me mal porque pensava que se iam utilizar as regras das artes marciais misturadas com as do boxe, que é do que se trata. Mas o McGregor pôs o rabo mesmo de maneira a ser pontapeado. Ele faz MMA desde a infância mas durante a luta não pode pontapear ou agarrar o adversário. Não creio que tenha muitas hipóteses", afirmou o antigo pugilista no programa "Pardon My Take", da Barstool Sports.

Mike Tyson espera uma luta emocionante, mas não deixa de salientar que as regras beneficiam Floyd Mayweather, campeão de boxe. "Tem um ambiente de circo, porque se gosta de ver o carácter de McGregor e o Floyd nunca viu nada assim. Não há dúvida que esta luta vai estar na boca de muita gente, nunca pensei que fosse acontecer. Mas quando ouvi as regras, disse logo que eram desfavoráveis para o McGregor. Terá as regras mais desfavoráveis da história do boxe", disparou.

O combate entre Floyd Mayweather, várias vezes campeão mundial de boxe, e Conor McGregor, atual campeão da UFC, terá lugar no próximo dia 26 de agosto, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.