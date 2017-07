Um elogio enorme de José Mourinho, que pressupõe também uma pesada responsabilidade para Paul Pogba. No fim do encontro entre o Manchester United e o Barcelona, nos Estados Unidos, em mais um jogo da International Champions Cup, o técnico português não hesitou em colocar o médio francês dos Red Devils no mesmo patamar de Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar.

"Tenho de dizer isto: um dos meus jogadores, o Paul Pogba, mostrou hoje que pertence a esse nível, ao nível dos jogadores especiais", atirou o "Special One", assumindo porém que o Barcelona, tal como o Real Madrid, estão acima do Manchester United: "Só há um Messi e um Neymar. E um Suárez, Iniesta, Piqué, Ronaldo, Bale, Modric, Toni Kroos, só há um deles. Podes trabalhar arduamente para melhorar a tua equipa taticamente, mas contra adversários desta natureza, com jogadores especiais, há pouca coisa a fazer. Trabalhar taticamente para tentar diminuir as diferenças, talvez. No futebol pode-se ganhar assim, é um desporto em que isso é possível, mas o que estes jogadores fazem quando têm a bola é incrível."

A partida terminou com um triunfo do Barcelona por 1-0, com golo de Neymar aos 31 minutos. Alheio aos rumores que o dão como estando de saída para o PSG, o avançado brasileiro não falhou na cara de De Gea, após um passe tremendo de Messi. O Barça apresentou-se com uma equipa muito próxima daquela que deverá ser o onze-tipo de Ernesto Valverde, e que contempla Nélson Semedo: o defesa contratado ao Benfica estreou-se a titular e fez uma exibição positiva.