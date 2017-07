Rita Ferro Rodrigues publicou esta quinta-feira uma fotografia onde mostra o seu novo visual.

A apresentadora da SIC surge com o cabelo visivelmente mais curto. Surpreendidos com a mudança, vários internautas elogiam o novo look de Rita.

“Eu disse-vos que ia cortar o cabelo, não disse. Sabe tão bem!”, escreveu a apresentadora da SIC na legenda da fotografia.