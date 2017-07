Continuam os jogos grandes na pré-temporada, a maioria a disputar-se nos Estados Unidos e inseridos na International Champions Cup. Na madrugada desta quinta-feira, o Manchester City goleou o Real Madrid por 4-1, em los Angeles, com Ederson, ex-guarda-redes do Benfica, a merecer os elogios de Pep Guardiola no fim da partida.

"É importante para ele. Sabíamos da qualidade dele, mas quando consegue fazer exibições como esta ajuda-nos muito. É jovem, mais cedo ou mais tarde vai ser o guarda-redes do Brasil. Isso significa muito. Ele salva muitas bolas. Com a bola nos pés, tem a paciência e a qualidade para ler as situações. Jogou muito bem", realçou o treinador espanhol, apontando apenas um senão ao guardião canarinho: "Estamos a ajudá-lo a perceber inglês o mais rápido possivel. Só falta isso."

Os golos surgiram todos na segunda parte, depois de um primeiro tempo bastante equilibrado - e onde Ederson foi várias vezes posto à prova, respondendo sempre de forma afirmativa. Otamendi, antigo central do FC Porto, abriu o marcador aos 52 minutos, na sequência de um canto. Sterling aumentou aos 59', Stones (outro central) fez o terceiro aos 67' e Brahim Díaz, um menino espanhol de 17 anos da formação dos Citizens, apontou o quarto aos 82', num excelente remate de fora da área.

Ainda sem Cristiano Ronaldo, que só regressa de férias a 5 de agosto, o Real Madrid acabou por conseguir o golo de honra aos 90', num remate portentoso de Oscar Rodríguez, jovem de 19 anos da formação merengue, e numa altura em que Ederson já não estava em campo.