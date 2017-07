A criança que estava desaparecida desde o início da tarde desta quinta-feira, junto à praia da Luz, em Lagos, já foi encontrada pelas autoridades.

A Polícia Marítima terá sido informada do desaparecimento do rapaz, tendo efetuado diligências nas proximidades da praia, disse à agência Lusa o Capitão do Porto de Lagos, Conceição Duarte.

A criança é de nacionalidade inglesa e tem cerca de oito anos.