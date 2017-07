Mais de 700 novos clientes por dia escolheram o Banco CTT desde o início deste ano. O Banco CTT conta já com mais de 200 mil clientes, "atingindo uma meta ambiciosa pouco mais de um ano após o início da sua oferta ao público em geral.", revela os Correiosl.

"A proposta de valor do Banco CTT tem-se mostrado igualmente apelativa para todas as faixas etárias, com destaque para a população jovem e em idade ativa, que no seu conjunto representam 86% da base de clientes do banco", revela ainda.

De acordo com Francisco de Lacerda, chairman do Banco CTT, “Provámos que era possível criar uma oferta útil, desejada pelas pessoas, e gerar uma relação de confiança como achamos que tem de existir entre clientes e o seu banco. Os CTT, acionista único do Banco CTT, tem um capital de proximidade de quase 5 séculos, que juntos fazemos questão em honrar”.

Para comemorar a meta dos 200 mil clientes, o Banco CTT inicia esta semana uma campanha publicitária com o seguinte mote: “No Banco CTT começámos a passo, muito rapidamente mudámos para trote e quando demos por nós, já íamos a galope”.

O Banco CTT iniciou a sua oferta ao público em geral a 18 de março de 2016, possui já uma rede de 203 balcões em lojas CTT de todo o País e disponibiliza uma oferta simples e competitiva com ênfase em zero custos na manutenção de conta, zero euros na anuidade de um cartão de débito e de um cartão de crédito e zero euros nas transferências nacionais nos canais digitais.

Em Abril de 2017, lançou a sua oferta Crédito Habitação e uma nova app especificamente dedicada a este tipo de crédito.