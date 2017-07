Depois de tantos anos ou meses a partilhar a vida com alguém, não é fácil cortar completamente o contacto com essa pessoa. A ciência agora explica que afinal é possível manter uma relação de amizade com um ex-namorado, contudo vários estudos indicam que manter essa mesma relação pode trazer mais coisas negativas do que positivas.

Mas se realmente há mais coisas negativas a apontar do que positivas, porque é que há pessoas que querem continuar a manter o contacto com os ‘ex’?

O Buena Vida do El País, um estudo recentemente realizado e publicado na revista Science, revela as sete principais razões, de uma lista de 153, que fazem as pessoas querer manter esse mesmo contacto.

1- Segurança e sentimentalismo

Considerar que essa pessoa nos faz ser uma pessoa melhor;

2- Pragmatismo

Querer manter o contacto pelos bens e/ou pelo dinheiro que a outra pessoa tem;

3- Atração romântica

Querer manter o contacto porque ainda se ama a pessoa e se espera que, eventualmente, esse sentimento volte a tornar-se recíproco;

4- Ter filhos ou outros fatores em comum

5- Diminuição da atração romântica, que pode desencadear uma amizade depois da haver perda do desejo sexual, ou seja, descobrir que a relação não resultou porque, de certa forma, sempre foram muito mais amigos do que propriamente um casal;

6- Para não prejudicar as relações e a vida social

Como não quer ‘chatear’ a família ou sentir algum desconforto no grupo de amigos que partilham, preferem manter sempre contacto;

7- Ter acesso à atividade sexual

Querer a ter relações sexuais casuais com o ‘ex’