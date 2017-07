A administração e a Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa já chegaram a um acordo de princípio sobre os horários de trabalho por turnos devido ao aumento de produção da fábrica de Palmela. O acordo de princípio prevê um pagamento mensal 175 euros adicional ao previsto na lei, 25% de subsídio de turno e a atribuição de um dia adicional de férias. Estas medidas representam um incremento mínimo de 16% no rendimento mensal dos colaboradores abrangidos por este modelo de trabalho. O acordo vai ser colocado hoje à votação dos trabalhadores.

fábrica

A fábrica estará em produção seis dias, com três turnos diários, uma folga fixa ao domingo e outra rotativa ao longo da semana. Esta organização do trabalho reduz as horas trabalhadas por colaborador, visto que a média de horas de trabalho semanal é inferior a 40 horas.

causas

Em causa está a necessidade de trabalhar mais um dia na fábrica de Palmela, de forma a permitir o aumento da produção da fábrica, que deverá produzir mais de 200 mil automóveis em 2018, o dobro do registado em 2016, graças à chegada do novo modelo, o SUV T-Roc. Para fazer face a crescimento, a empresa está a contratar cerca de dois mil colaboradores, dos quais 750 são para implementar um sexto dia semanal de produção.