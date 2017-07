Carolina Patrocínio foi alvo de críticas nas redes sociais devido ao bronzeado da sua filha nova Frederica, de um ano.

Os internautas mostraram o seu desagrado perante a fotografia que a apresentadora publicou na sua página do Instagram, contudo Carolina Patrocínio decidiu ignorar as críticas e voltou a publicar fotografias que deixam em evidência o bronze das duas filhas.

Em declarações ao Observador, a apresentadora disse na altura que o tom de pele escuro é hereditário e “nada tem a ver com a exagerada exposição ao sol”.

"Basta olhar para a genética dela, da mãe, do pai e dos avós", explicou a apresentadora da SIC, garantindo que a filha ilha ficou bronzeada com poucos dias de exposição solar e que tem os cuidados "normais" na exposição das filhas ao sol, aplicando creme com "proteção máxima várias vezes ao dia".