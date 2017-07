Um jovem de 18 anos morreu após ter sido projetado da estrutura de uma atração de um parque de diversões no Ohio, EUA. Pelo menos mais sete pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira.

Um das componentes da diversão bateu na estrutura, o que fez com esta cedesse e as vítimas fossem projetadas. O acidente foi captado em vídeo, e as imagens chocantes estão ser partilhadas nas redes sociais.

Entre os feridos, há pelo menos um menor de 13 anos. De acordo com a imprensa norte-americana.

O acidente obrigou ao encerramento do parque de diversões e foi feita uma inspeção-geral a todas as atrações, contudo o resultado não é ainda conhecido.