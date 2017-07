No espaço de duas semanas, os clientes têm vindo a receber chamadas internacionais de número desconhecidos, de modo a que devolvam as chamadas em causa. A Deco admite que se trate de mais um caso de burla dos consumidores e agora as operadoras recomendas a não devolver as chamadas em causa.

Os clientes recebem dois toques de modo a que este ligue de volte. Contudo se o fizer, ser-lhe-á cobrado o valor de uma chamada internacional que poderá rondar os 5 a 6 cêntimos por minuto.

“Temos recebido contactos de clientes a relatarem esta situação. O que temos feito é alertar os clientes para o risco de devolverem chamadas internacionais para números que desconhecem", explica fonte oficial da Vodafone ao Diário De Notícias.

Na origem deste esquema estão os seguintes países: Polónia, Tunísia e ainda o Mónaco.