Está tudo bem

Eu saltei. Saltei sem rede, ciente de que, mesmo que me custe, mesmo que não goste de todos os meus estados, mesmo que não queira a ansiedade de pensar em amanhã, mesmo que goste mais de mim presente, apeteceu-me atirar-me para o futuro

Eu saltei. Saltei sem rede, ciente de que, mesmo que me custe, mesmo que não goste de todos os meus estados, mesmo que não queira a ansiedade de pensar em amanhã, mesmo que goste mais de mim presente, apeteceu-me atirar-me para o futuro.

Se há coisa sobre a qual penso, escrevo e falo é a esta minha urgente vontade de aprender a viver no agora. No presente. Tem sido um caminho difícil de percorrer porque me esqueço demasiadas vezes de como é que se faz. Se pensarmos sobre isto, percebemos que é tão suave e ténue a linha que separa o sonho da projeção. Se, por um lado, “o sonho comanda a vida” e é dele que se alimenta a fé, por outro, a projeção é tão perigosa porque é ela que nos empurra para o futuro e nos afasta do presente. O futuro. O perigoso futuro que não existe, que não tem forma, nem data, nem espaço, mas que invocamos como se fosse real. Como se fosse ele que vivêssemos neste instante.

Escrevo-vos com a consciência de que não sou um exemplo a seguir. Não é regular nem sábia esta minha forma de estar. Porque aquilo em que acredito não é aquilo que cumpro sempre.

E está tudo bem.

Nos primeiros dias de agosto, apresentar-vos-ei o meu novo projeto. E se o faço é porque o sonhei, porque o quis, mas tenho a plena perceção de que idealizá--lo me afastou algumas vezes do agora. Fi-lo conscientemente. É como se, às vezes, conduzisse em contramão, sem peso de consciência. Vou para o lado contrário porque, nesse momento, é o que eu quero. Durante estes meses, escolhi a projeção, o amanhã, o futuro, porque sim. Contei pelas mãos (como fazem as crianças) os dias que faltavam para que o pudesse apresentar ao mundo. Imaginei tantas vezes o dia “D” mesmo que isso implicasse não aproveitar o único dia que era verdadeiro meu – o de hoje.

E está tudo bem.

Ontem, ao pegar num dos meus livros favoritos, “O Poder do Agora”, li sobre a importância da entrega a tudo aquilo que sentes. Se te sentes inativo, entrega-te a essa inatividade, sem resistência, aceitando-a que a sentes, e só dessa forma te libertarás dela. Porque terá menos peso em ti. E se eu, nestes últimos tempos, tenho tido dificuldade em viver cada dia com a responsabilidade de que é só esse dia que interessa, porque mais nada existe (como tanto aprendi com o Pedro), devo aceitar – devo aceitar que me tem sido difícil estar só aqui. É mais difícil ainda quando as pessoas que te rodeiam te estimulam, constantemente, a que te mandes para lá. Perguntam-te por resultados, por metas, por objetivos. Querem que lhes confirmes um plano, querem respostas, querem que saibas. Fazem-no por amor, querem-te bem, mas querem também alívio. Querem que os descanses, que lhes digas coisas que os contentem, que os acalmem. E tu tens de saber se, ao dar-

-lhes as respostas, arrancas conclusões de ti à força que te definirão para sempre sem que tu queiras. Os outros projetam-te, mas tu só saltas se quiseres. Fá-lo por ti.

E está tudo bem.

Eu saltei. Saltei sem rede, ciente de que, mesmo que me custe, mesmo que não goste de todos os meus estados, mesmo que não queira a ansiedade de pensar em amanhã, mesmo que goste mais de mim presente, apeteceu-me atirar-me para o futuro. Fiquei mais ausente, mais ansiosa, mais aluada, mas estive sempre consciente dessa escolha.

E fi-lo sempre, sempre por mim.

E está tudo bem.

Não, não quero contar os dias pelos dedos das mãos. Quero viver os dias. Mas quero também saber aceitar quando sou outra coisa.

Porque está tudo bem.

Blogger, Escreve à quinta-feira