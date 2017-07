Bruno de Carvalho foi ilibado da acusação de ter cuspido em Carlos Pinho, diz o Jornal Record.

De acordo com a publicação desta quinta-feira, a Comissão de Instrutores da Liga afirma que Bruno de Carvalho não cuspiu em Carlos Pinho, defendendo as declarações do presidente sportinguista que comentou na altura que o que se via nas imagens seria o fumo do cigarro eletrónico que estava a fumar.

O líder leonino "expeliu, pontualmente, uma pequena parte do fumo inspirado", lê-se na publicação que realça ainda que "o presidente do Sporting expele fumo em direção à cara do presidente do Arouca, através de um cigarro eletrónico, durante um momento em que se encontravam em contacto um com o outro e, consequentemente, com a cara já muito próxima uma da outra".