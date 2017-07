Depois dos rumores sobre a alegada saída de Cristina Ferreira do programa “Você na TV”, das manhãs da TVI, o companheiro da apresentadora fez questão de publicar uma mensagem nas redes sociais para comentar e desmentir a situação.

Na publicação, Manuel Luís Goucha garante que a sua colega não vai deixar o programa 'Você na TV', desmentindo assim a afirmação dos destaques de capa de uma revista nacional publicada esta semana: “A Cristina saiu do 'Você na TV' para gozar quatro semanas de férias. Regressará a 28 de agosto (altura em que será a minha vez) ou até uma semana antes. A 13 de setembro o programa completará 13 anos de vida. E um novo ano começará para o 'Você na TV' comigo e com Cristina Ferreira”, escreveu Manuel Luís Goucha na sua página do Facebook.

Recorde-se que Cristina Ferreira tem estado várias vezes ausente do programa das manhãs para se dedicar ao programa "Apanha-me Se Puderes".