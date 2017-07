Foi a segunda vez este ano que um torneio do Pro Golf Tour se ficou meramente por uma volta completa e o alemão Sean Einhaus ganhou o Preis des Hardenberg GolfResort, em Northeim, na Alemanha, com 67 pancadas, 5 abaixo do Par.

Pedro Figueiredo integrou o grupo de quatro jogadores que partilharam o 20º lugar, com 72 (Par), sendo que um desses jogadores foi o inglês Ben Parker, o nº2 na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour.

Os 415,25 pontos (ou euros) que o campeão nacional recebeu pelo seu 20º lugar permitiram-lhe manter o 3º lugar que ocupa no ranking desta terceira divisão europeia e segurou exatamente a mesma distância do nº2 Ben Parker.

Outra boa notícia foi que o nº4 do ranking, o checo Stanislav Matus foi 24º na Alemanha e, por isso, recebeu menos 100 pontos do que “Figgy”, ficando mais longe.

Em contrapartida, o jogador do Sport Lisboa e Benfica está agora mais distante da liderança do ranking que foi sua durante algumas semanas. O nº1 do Pro Golf Tour, o alemão Nicolai von Dellingshausen, foi 2º classificado neste reduzido Preis des Hardenberg GolfResort e reforçou o comando.

Claro que o mais importante para Pedro Figueiredo é terminar a época no top-5 para garantir logo um cartão para o Challenge Tour em 2018 e está em boas condições de consegui-lo, embora ainda faltem disputar-se cinco torneios.

Houve um outro jogador inscrito como português no Preis des Hardenberg GolfResort, com o nome de João Zitzer, que foi 67º empatado com 78 (+6).