O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira uma descida acentuada da temperatura máxima em algumas regiões do país.

A previsão aponta ainda para céu pouco nublado ou limpo no continente, apresentando-se muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso.

Apesar da temperatura descer, o IPMA acionou hoje aviso amarelo para os distritos de distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 17 e 28 graus Celsius, no Porto entre 15 e 24, em Vila Real entre 17 e 31, em Viseu entre 15 e 31, em Bragança entre 15 e 34, na Guarda entre 16 e 30, em Castelo Branco entre 21 e 37, em Coimbra entre 14 e 28, em Santarém entre 16 e 31, em Portalegre entre 18 e 35, em Évora e Beja entre 18 e 37, em Faro entre 22 e 33 e no Funchal entre 20 e 28.