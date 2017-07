O mapa do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais (EFFIS) não deixa margem para dúvidas. O fogo não está a dar tréguas aos países do Sul da Europa e os números são expressivos. Este ano já se registaram três vezes mais incêndios e três vezes mais área ardida do que na média entre 2008/2016.

Os indicadores foram avançados ontem pela “Euronews”, que adianta que os fogos já consumiram uma área idêntica à do Luxemburgo. O site oficial do EFFIS dá dados mais precisos: estima-se que tenham ardido este ano um total de 283 440 hectares, sendo que as previsões deste sistema da Comissão Europeia acabam por nunca coincidir exatamente com os dados validados pelos sistemas nacionais. Por exemplo o EFFIS indicava que no fogo de Pedrógão teriam ardido perto de 30 mil hectares, quando a análise do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas acabou por considerar que no incêndio que vitimou 64 pessoas foram consumidos 20 mil hectares.

Ontem, as projeções do EFFIS apontavam 25.388 hectares ardidos no fogo que deflagrou no domingo na Sertã e que entretanto alastrou para Mação e Proença a Nova. Em Mação, a autarquia já estimou que foi afetado mais de metade do concelho. De acordo com os últimos dados tornados públicos pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, em Portugal a tendência é até mais negra do que a que se verifica a nível europeu. Até 15 de julho, registava-se um aumento de 16% no número de incêndios mas quase cinco vezes mais área ardida do que a média verificada no decénio 2007-2016. Tinham ardido até esta data no país 65.333 hectares, o que ainda exclui o fogo da Sertã que começou a 23, e este valor era mesmo o maior desde 2007.

Thomas Curt, perito que a “Euronews” ouviu em junho e tornou ontem a citar, alertava que as alterações climáticas são um fator a ter em conta no atual cenário e prometem aumentar o período crítico de fogos de dois para cinco meses.