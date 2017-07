O Sporting somou esta quarta-feira a quarta derrota nesta pré-temporada, e de forma bem contundente: 3-0 contra o Vitória de Guimarães, que aqui realizou o último teste antes do primeiro jogo oficial da temporada - a Supertaça frente ao Benfica.

Os leões apresentaram-se neste encontro novamente num esquema de três centrais, com Coates, Petrovic e Tobias Figueiredo, com Bruno César na ala direita e Jonathan Silva na esquerda. Mas a experiência de Jorge Jesus não surtiu os efeitos desejados: aos 22 minutos, o Vitória já vencia por 2-0, com Estupiñan (14') e Hurtado (22') a aproveitarem a desorientação da defesa leonina.

E pior ficou a partir dos 23 minutos, quando Coates, depois de cometer um erro individual, foi expulso por derrubar Estupiñan quando este já se dirigia como uma seta para a baliza de Beto. Petrovic saiu para dar lugar a Palhinha e o Sporting voltou ao tradicional esquema de quatro defesas. Melhorou a partir daqui, mas uma excelente exibição de Miguel Silva evitou que os leões - que contaram com William Carvalho e Adrien no onze - conseguissem marcar.

Pelo contrário, os vimaranenses, mesmo sem acelerar muito, foram tremendamente eficazes e viriam a conseguir mais um golo aos 85', com Raphinha a finalizar perante a pouco rotinada dupla Tobias-Palhinha.