O jogador do clube Vale de Janelas, inserido no escalão de sub-16, é um dos únicos quatro jogadores que estão abaixo do Par no final da segunda das três voltas da competição organizada pelo Grupo Oceânico e logo no Oceânico Faldo Course, o mais difícil dos dois campos do Amendoeira Golf Resort.

Martim Batista igualou hoje o Par-72 e soma 142 pancadas, 2 abaixo do Par, dispondo de apenas 1 pancada de vantagem sobre os ingleses Bailey Osborne (75+68) e Owen Meeds (69+74). Osborne fez hoje a melhor volta do torneio e Meeds tinha alcançado esse feito ontem, mas Batista lidera por ser o mais regular dos três (70+72).

Ainda nos sub-16, Filipa Capelo, da Quinta do Lago, perdeu a liderança mas apenas formalmente, dado que as suas 156 pancadas, 12 acima do Par (voltas de 74 e 82), são exatamente as mesmas da inglesa Megan Simmons (77+79). O sistema de desempate dita que a britânica surja no topo da classificação por ter jogado melhor no segundo dia.

Nos sub-12, a campeã nacional da categoria etária dilatou o seu comando. Apesar de já estar ontem na frente, Ana da Costa Rodrigues não tinha ficado satisfeita com os 24 pontos stableford gross do primeiro dia e hoje melhorou a sua prestação, com 28. A jogadora do Club de Golf de Miramar tem agora mais 11 pontos do que a inglesa Ava Bates (21+20), treinada em Inglaterra pelo treinador português Pedro Lemos.

Nos sub-10, Inês Belchior é a única jogadora em competição, pelo que já sabe que irá vencer mas, até por isso mesmo, deve ser elogiada por ter melhorado imenso do primeiro para o segundo dia, com 13 pontos na primeira volta e 25 hoje. Foi o terceiro melhor resultado do dia no escalão de sub-10, incluindo os 13 rapazes em prova.

Situação semelhante acontece com a luso-francesa Margaux Silva, a única jogadora de sub-18, que está a fazer uma bonita prova, com voltas de 74 e 75, para um agregado de 5 pancadas acima do Par, o que lhe dá o 3º lugar numa eventual classificação mista de sub-18.

Dos portugueses que não lideram há alguns que, apesar de tudo, se destacaram hoje, a começar por Rodrigo Santos, da Quinta do Lago, que fez o melhor resultado do dia nos sub-9, 16 pontos, igualando os 16 pontos de ontem do líder, o inglês Luca Randall. «Ontem estive mal nas saídas e hoje mais ou menos. O que fiz foi não jogar de drive e mudar para a madeira. E no buraco 4 hoje nem de madeira joguei porque ontem tinha ido para o lago», disse o campeão nacional de sub-10, que é agora 2º classificado, a apenas 2 pontos do 1º.

Nos sub-10, Tomás Araújo está muito consistente com voltas de 25 e 26 pontos no 3º lugar, enquanto nos sub-12 João Iglésias subiu de 8º a 3º depois de 36 pontos hoje, muito melhor do que os 31 de ontem. Boa subida também de Pedro Silva ao 3º lugar, dos sub-14, depois de fazer a segunda melhor volta do dia no seu escalão, em 73 pancadas.

Resultados e classificações

As classificações e resultados dos líderes e dos melhores portugueses, no final da segunda volta foram os seguintes, sendo que os rapazes de sub-14, sub-16 e sub-18 jogam no Oceânico Faldo Course, enquanto todos os outros torneios se desenrolam no O’Connor Jr.:

Sub-9 femininos: 1ª Eleanor Lichtenhein (Inglaterra), 18 pontos (10+8).

Sub-9 masculinos: 1º Luca Randall (Inglaterra), 31 pontos (16+15); 2º Rodrigo Santos (Portugal), 29 pontos (13+16).

Sub-10 femininos: 1ª Inês Belchior (Portugal), 38 pontos (13+25).

Sub-10 masculinos: 1º Oscar Lent (Inglaterra), 56 pontos (25+31); 3º Tomás Araújo (Portugal), 51 pontos (25+26).

Sub-12 femininos: 1ª Ana da Costa Rodrigues (Portugal), 52 pontos (24+28).

Sub-12 masculinos: Andrew Hendry (Escócia), 74 pontos (36+38); 3º João Iglésias (Portugal), 67 pontos (31+36).

Sub-14 femininos: Sarah Mardani (Inglaterra), 148 pancadas (72+76), +4; 3ª Maria Barroso Sá (Portugal), 174 (86+88), +30.

Sub-14 masculinos: John Keane (Inglaterra), 141 pancadas (70+71), -3; 3º Pedro Silva (Portugal), 151 (78+73), +7.

Sub-16 femininos: 1ª Megan Simmons (Inglaterra), 156 pancadas (77+79), +12; 2ª Filipa Capelo (Portugal), 156 (74+82), +12.

Sub-16 masculinos: 1º Martim Batista (Portugal), 142 pancadas (70+72), -2.

Sub-18 femininos: Margaux Silva (França), 149 (74+75), +5.

Sub-18 masculinos: Cavan Mallon (Inglaterra), 144 pancadas (70+74), Par; 8º João Gouveia (Portugal), 177 (88+89), +33.

O 9º Oceânico World Kids Golf prossegue depois de amanhã (sexta-feira) no Amendoeira Golf Resort, a partir das 8h00. O dia de amanhã é de folga para que as famílias possam confraternizar. É uma das singularidades deste torneio mais apreciada pelos participantes, que desfrutam do equipamento desportivo e de lazer do empreendimento turístico de luxo.