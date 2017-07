Kim Kardashian e Kanye West terão contratado uma barriga de aluguer para ter o seu terceiro filho. De acordo com a “US Weekly”, a jovem com menos de 30 anos natural de San Diego, está já grávida de três meses.

As notícias de que o casal estava a planear ter um terceiro filho com recurso à maternidade de substituição começaram a surgir em junho, depois de Kim Kardashian ter manifestado em entrevistas e no seu próprio site a vontade de voltar a ser mãe mas ter revelado também que, depois de duas gravidezes difíceis, uma terceira acarretaria demasiados riscos.

Ao que parece, o casal acabou por procurar outras opções e, segundo a “Us Weekly”, pagou a uma agência 69 mil dólares (58 mil euros) para que os ajudasse a encontrar uma mulher disposta a fazer a gestação, a quem o casal pagará 45 mil dólares (38 mil euros) mais dez mensalidades de 4500 dólares (3800 euros).

Durante a sua primeira gravidez, Kardashian, de 36 anos, sodreu de pré-eclampsia e de placenta acreta, uma condição em que a placenta fica agarrada ao útero em vez de se soltar após o parto, o que a obrigou à realização de duas cirurgias depois do nascimento de North, em 2013, problema que voltou a ocorrer com o nascimento de Saint, em 2015.

A possibilidade de recorrer à maternidade de substituição foi abordada pela própria Kim Kardashian num dos episódios de “Keeping Up With the Kardashians”, em conversa com a sua mãe, Kris Jenner. “Cheguei à conclusão de que não posso carregar um outro filho. Acho que vou explorar [a ideia] da maternidade de substituição.”