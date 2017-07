A Caixa Económica Montepio apresentou lucros de 13 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que representa uma melhoria face a igual período do ano passado ao apresentar perdas de 67,6 milhões de euros. De acordo com a informação da instituição financeira liderada por Félix Morgado, esta melhoria deve-se ao aumento dos proveitos bancários e à redução dos custos e das imparidades.

A margem financeira cresceu 28,3%, para 143,3 milhões, refletindo “a redução dos custos de financiamento, nomeadamente do custo dos depósitos a prazo e o aumento dos rendimentos da carteira de títulos”. Já as comissões subiram 19,5%, para 55,2 milhões, beneficiando do “impacto favorável da adequação do preçário e da maior dinâmica de negócio”.

Os custos recuaram 25,35%, para 137,2 milhões, refletindo o fim do processo de reestruturação que, no ano passado, levou à saída de colaboradores e o fecho de balcões. O banco fechou o primeiro semestre do ano com 3592 colaboradores e com 325 balcões no mercado nacional. E isso é visível com os gastos com pessoal que estão fixados agora em 84,7 milhões de euros, quando em igual período do ano passado atingiam quase os 125 milhões de euros.

Também as imparidades de crédito e as restantes provisões caíram, 26% e 22,4%, respetivamente.

Em termos de atividade, tanto o crédito como os depósitos de clientes recuaram em termos homólogos. A carteira de financiamento caiu 2,9%, para 14,8 mil milhões, enquanto as poupanças de clientes recuaram 5,5%, para 11,6 mil milhões que continuam a representar a principal fonte de financiamento (63% do total). Ainda assim, houve um crescimento de 36 milhões de euros face ao trimestre anterior.