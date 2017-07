Muito humor no seio do plantel do FC Porto. Esta quarta-feira celebrou-se o Dia dos Avós e Iker Casillas não deixou passar em branco essa data, embora com uma dedicatória... especial.

Na sua conta de Twitter, o guarda-redes espanhol partilhou uma foto a treinar, no estágio que o FC Porto está a realizar no Algarve, onde surge ao lado de Maxi Pereira, acompanhando-a de uma legenda desconcertante. "Feliz dia dos avós! Um com 33 anos, outro com 36! No máximo!", escreveu Casillas, enaltecendo a boa forma dos dois jogadores mais velhos do plantel portista.